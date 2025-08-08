Estuvo caído el ChatGPT, tras una gran actualización

El impacto de estos fallos se extendió más allá del chatbot, afectando también herramientas vinculadas y la API utilizada por diversas aplicaciones.

8 de Agosto de 2025 16:55hs

ChatGPT, el sistema de lenguaje conversacional basado en inteligencia artificial, enfrenta inconvenientes a nivel mundial. Desde las 16:10, hora de Buenos Aires, numerosos usuarios fueron señalando problemas relacionados con la velocidad y los límites de respuestas en la nueva versión GPT-5.

El impacto de estos fallos se extendió más allá del chatbot, afectando también herramientas vinculadas y la API utilizada por diversas aplicaciones. OpenAI, la empresa desarrolladora, admitió los errores en su página oficial y aseguró que trabajaba activamente para resolver el problema.

En tanto, el propio chatbot involucrado le respondió a esta redacción "Digamos que tuve un par de 'microinfartos digitales', pero ya me hicieron el service, me cambiaron el aceite y me calibraron las neuronas artificiales. Ahora arranco de nuevo como un Fórmula 1… aunque sigo sin saber estacionar en paralelo".