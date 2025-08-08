Descubren un cadáver calcinado atado y con una soga al cuello

Una vecina relató que durante la noche anterior había observado a dos personas abandonar “un bulto” en el área descampada. Llegaron en un auto y prendieron fuego el objeto en el basural.

Durante la mañana en el barrio Las Heras, Mar del Plata, vecinos descubrieron el cuerpo calcinado de un hombre en un descampado ubicado en las calles García Lorca y Rufino Inda. La víctima, aún no identificada, estaba atada de manos hacia atrás y tenía una soga alrededor del cuello. La gravedad del hallazgo motivó la intervención de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6.

La fiscal ordenó inspeccionar las cámaras de seguridad cercanas, realizar un rastrillaje detallado en la zona y tomar declaración a vecinos que pudieran aportar información sobre el caso. Sin embargo, los investigadores señalaron que identificar el cuerpo será una tarea compleja debido al estado en que fue encontrado, y todavía no confirmaron la fecha para realizar la autopsia. Por ahora, la causa se tramita como investigación de causales de muerte, sin descartar la posibilidad de que se trate de un homicidio.

Una vecina del barrio, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que durante la noche anterior había observado a dos personas abandonar “un bulto” en el área descampada. Según su testimonio, esas personas llegaron en un automóvil y prendieron fuego el objeto en el basural. “Pensamos que estaban quemando basura”, expresó con evidente conmoción al recordar lo sucedido.

Otro vecino agregó que no pueden confirmar si la víctima vivía en el barrio debido a las dificultades para identificar el cuerpo. Explicó además que no sospecharon inicialmente sobre el auto porque es común que se queme basura en ese lugar. “Jamás podríamos imaginar que estaban quemando a una persona”, manifestó consternado al reflexionar sobre los hechos acontecidos.