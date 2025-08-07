Murió el bandoneonista Osvaldo Piro a los 88 años

En su carrera se mezclan nombres legendarios como Aníbal Troilo, Alfredo Gobbi. Frecuentó reductos míticos, como El Viejo Almacén, Caño 14 y Michelangelo. En 1988 fundó su propio espacio, San Telmo Tango, y en 1994 fue nombrado director de la Orquesta Juan de Dios Filiberto.

7 de Agosto de 2025 15:24hs

Falleció a los 88 años el prestigioso bandoneonista Osvaldo Piro. Originario del barrio porteño de La Paternal, se apasionó desde joven por el bandoneón, aprendiendo con destacados maestros como Félix Cordisco y Domingo Mattio, miembro de la orquesta de Aníbal Troilo.

Su carrera comenzó precozmente a los 15 años con Ricardo Pedevilla, y pronto pasó por orquestas renombradas como las de Alfredo Gobbi y Fulvio Salamanca, antes de iniciar su propio camino artístico en 1965. Ese mismo año debutó en radio con su orquesta y grabó su primer disco respaldado por Troilo como padrino artístico.

Fue galardonado en varias ocasiones, destacándose la Palma de Oro en el Festival de La Falda y un premio Martín Fierro como Revelación Musical en televisión. Su presencia fue habitual en importantes escenarios como El Viejo Almacén, Caño 14 y Michelangelo, además de numerosas apariciones en programas de televisión y radio. Luego de un período de exilio en Europa, regresó a Argentina en 1988 para fundar San Telmo Tango, un espacio donde presentó su conjunto Ensamble 9, reafirmando su compromiso con el género.

En 1994 fue nombrado director titular de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, y su contribución a la cultura nacional fue reconocida con el título de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 1996 y un premio especial por Mejor Intérprete otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores en 1999.

Años después, la música lo volvió a reunir con Susana Rinaldi, su ex pareja y madre de sus hijos, Ligia y Alfredo, ambos destacados cantantes. Juntos protagonizaron un emotivo espectáculo en el Teatro Coliseo que fusionó clásicos y nuevas composiciones, demostrando que su arte permanecía vigente.