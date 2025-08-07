Marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo: denunciaron al Gobierno de Milei por sus políticas de ”descarte y empobrecimiento”

Asimismo, exigieron que se respete la Economía Popular y denunciaron una reforma laboral que, en su opinión, destruye derechos históricos, mientras el ahogo financiero amenaza a cooperativas y unidades productivas.

7 de Agosto de 2025 16:34hs

Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos se movilizaron este miércoles desde el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo en la tradicional peregrinación de San Cayetano. Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, expresaron críticas contundentes al Gobierno de Javier Milei, denunciando un plan económico que, tras más de un año y medio de aplicación, ha generado descarte y empobrecimiento. Inspirados en el legado del Papa Francisco, los convocantes reafirmaron su compromiso de dar voz a quienes sufren las consecuencias de estas políticas.

El documento difundido por los organizadores destacó reivindicaciones cruciales como el derecho de todas las familias al acceso a alimentos y un salario digno para las trabajadoras sociocomunitarias, cuyo rol se considera fundamental para el sostenimiento de las comunidades. Asimismo, exigieron que se respete la Economía Popular y denunciaron una reforma laboral que, en su opinión, destruye derechos históricos, mientras el ahogo financiero amenaza a cooperativas y unidades productivas.

La peregrinación, que tomó fuerza en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y había perdido asistencia en años recientes, tomó nuevo impulso bajo la actual gestión libertaria. Los participantes se unieron en un reclamo contra lo que califican como políticas de ajuste, hambre y represión, fortaleciendo su lucha por trabajo digno y justicia social en un contexto de creciente descontento.