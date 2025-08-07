La inflación de julio fue del 2,5% en CABA y acumula un 18,1%

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, los precios acumulan un aumento del 40,9% interanual. Bienes y servicios últimos subieron 3,3%, frente al 1,2% observado en los bienes.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró un aceleramiento en julio, alcanzando el 2,5%, tras el 2,1% registrado en junio. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), los precios acumulan un aumento del 40,9% interanual, mientras que en lo que va del 2025 el incremento llega al 18,1%. Los sectores que más contribuyeron al aumento del Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) fueron Restaurantes y Hoteles, que escalaron un 5,3%; Transporte y Recreación y Cultura, ambos con subas del 3,6%. Por otro lado, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación más acotada del 1,8%.

Durante julio, el impacto más significativo se dio en rubros con alta demanda vinculada al receso invernal en la Ciudad, como servicios turísticos y actividades culturales. En contraste, la categoría Prendas de vestir y calzado anotó un descenso del 1,6%, contribuyendo de manera negativa al índice general. Respecto de bienes y servicios, estos últimos evidenciaron una mayor presión inflacionaria con un incremento del 3,3% frente al 1,2% observado en los bienes.

La inflación estacional también registró una suba destacada del 9%, impulsada principalmente por aumentos en alojamiento hotelero y paquetes turísticos. Sin embargo, la caída en precios de indumentaria ayudó a mitigar parcialmente el alza en este segmento. Paralelamente, los regulados avanzaron un 2,1% debido al ajuste en las tarifas de medicina prepaga, combustibles domésticos, transporte urbano y aranceles escolares de niveles iniciales a secundarios.

El próximo miércoles 13 de agosto se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a julio, con cifras finales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los especialistas consultados por el Banco Central estiman que la inflación mensual a nivel país será del 1,8%, llevando el acumulado anual hasta un 27,3% en el 2025.