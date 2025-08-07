La Cámara Electoral anuló los cambios masivos de lugares de votación para La Matanza

Los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera consideraron que estos cambios eran “extemporáneos e imprevistos” y que excedían las competencias relacionadas únicamente con ajustes individuales por razones de fuerza mayor.

7 de Agosto de 2025 16:27hs

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla de modificar los establecimientos de votación en la sección electoral número 61 de La Matanza, medida que había generado una fuerte reacción del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.

Los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera consideraron que estos cambios eran “extemporáneos e imprevistos” y que excedían las competencias relacionadas únicamente con ajustes individuales por razones de fuerza mayor o el crecimiento del padrón electoral. En su resolución, señalaron que la redeterminación general de los locales de votación está intrínsecamente vinculada a una modificación de los límites de los circuitos electorales y de la cartografía electoral, la cual fue programada para ser tratada en una audiencia con agrupaciones políticas tras las elecciones del año 2025.

La medida del Juzgado Federal había implementado un sistema basado en inteligencia artificial para reubicar a los electores según las cercanías geográficas, lo que afectó significativamente el distrito de La Matanza, considerado uno de los más importantes de la Tercera Sección Electoral. Sin embargo, voces críticas se levantaron contra el cambio, incluyendo las expresiones de la vicegobernadora Verónica Magario, quien preguntó cómo se podría notificar eficazmente a más del 80% del padrón que debería votar en lugares distintos a los habituales, alterando una costumbre establecida durante más de dos décadas.

Finalmente, la Cámara Nacional Electoral decidió frenar esta modificación, resaltando que cualquier rediseño significativo del mapa electoral debe estudiarse con tiempo y en diálogo con las agrupaciones políticas y actores interesados. La decisión busca garantizar que estos procesos se desarrollen de manera organizada, transparente y sin generar incertidumbre entre los votantes, especialmente en distritos clave como La Matanza.