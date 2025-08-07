La actividad industrial cayó 1,2% en junio y cerró un semestre pleno en altibajos

La construcción mostró signos de recuperación en junio, creciendo casi un 1% en comparación con el mismo mes de 2024, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción.

7 de Agosto de 2025 17:30hs

Durante el primer semestre, la industria manufacturera mostró un comportamiento irregular, con caídas en tres de los seis meses. En junio, sufrió una baja del 1,2% en comparación con el mes anterior, situándose en un nivel general de 116,9, 0,9 puntos por debajo de marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A pesar de la reciente inestabilidad, en términos interanuales, la actividad manufacturera registró un crecimiento del 9,3% frente a junio de 2024, impulsado por una base comparativa muy baja debido a la recesión. En consecuencia, el acumulado del primer semestre tuvo un incremento del 7,1% en relación con el mismo período del año anterior.

Por otro lado, la construcción mostró signos de recuperación en junio, creciendo casi un 1% en comparación con el mismo mes de 2024, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). De acuerdo con el informe del INDEC, el índice reflejó una suba mensual desestacionalizada del 0,9% y una mejora interanual significativa del 13,9%.

Sin embargo, no todo es positivo en el sector. Aunque el primer semestre acumuló un alza del 10,8% respecto al mismo período de 2024, el índice serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa del 0,8% en junio frente a mayo, lo que evidencia ciertas dificultades para mantener un crecimiento sostenido.