Juicio por abuso sexual: rechazan el pedido de prisión preventiva para el exmarido de Julieta Prandi

La Fiscalía renovó, no obstante, la medida perimetral que prohíbe al acusado acercarse a Prandi y a sus dos hijos.

7 de Agosto de 2025 16:45hs

El abogado de Julieta Prandi solicitó la prisión preventiva de Claudio Contardi, pero la Justicia rechazó el pedido. Javier Baños, representante legal de la modelo, sostuvo que es fundamental garantizar la presencia del imputado en la audiencia de alegatos programada para el día siguiente. Además, presentó solicitudes subsidiarias: una medida de protección y, como alternativa mínima, la obligatoriedad de que Contardi comparezca en el juicio. Finalmente, aunque no se otorgó la prisión preventiva, la fiscalía renovó la medida perimetral que prohíbe al acusado acercarse a Prandi y a sus dos hijos.

En medio del juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado, Claudio Contardi rompió el silencio y se defendió públicamente. “Soy inocente, y el tiempo lo va a demostrar”, declaró al salir de los Tribunales de Campana. También se refirió a entrevistas pasadas en las que, según él, Prandi había elogiado su rol como esposo y padre, señalando que no entiende las razones detrás de la denuncia en su contra.

Por su parte, Julieta Prandi respondió con contundencia a las palabras de su exmarido mientras ingresaba al tribunal. Lo instó a demostrar su inocencia y someterse a pericias correspondientes, reafirmando su firmeza en el caso. Además, destacó un controversial comentario emitido por Contardi en su declaración, donde señaló: “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”, lo que para Prandi fue una revelación que lo condena desde su propio inconsciente.

La actriz interpretó dichas palabras como un acto de "justicia divina", asegurando que su exmarido dejó entrever su culpabilidad de forma involuntaria. Mientras tanto, dentro del juicio, se llevó a cabo la declaración de Emanuel Ortega, actual pareja de Prandi, quien también brindó su versión sobre la situación.