Alexis MacAllister y Lautaro Martínez, en la lista para el Balón de Oro

A poco más de un mes para la entrega del Balón de Oro, se han revelado los 30 nominados al trofeo más prestigioso a nivel individual en el mundo del fútbol. Como cada año, la lista incluye nombres que eran previsibles, mientras que otros han generado sorpresa entre los aficionados y expertos. La ceremonia será el lunes 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet, de París.
Los dos argentinos que integran la lista son Alexis MacAlister y Lautaro Martínez. Además, Dibu Martínez está otra vez entre los nominados para el premio al mejor arquero. Ningún entrenador argentino fue seleccionado este año.
El premio evalúa el rendimiento durante la temporada futbolística, abarcando el período desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025, en lugar de un año calendario.
La lista completa del Balón de Oro 2025
Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
Desiré Doué (Francia/PSG)
Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
Scott McTominay (Escocia/Napoli)
Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
Nuno Mendes (Portugal/PSG)
Joao Neves (Portugal/PSG)
Pedri (España/Barcelona)
Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
Raphinha (Brasil/Barcelona)
Fabián Ruiz (España/PSG)
Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
Vitinha (Portugal/PSG)
Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
Lamine Yamal (España/Barcelona)
Las nominadas al Balón de Oro femenino
Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)
Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
Mariona Caldentey (Arsenal/España)
Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
Sofía Cantore (Washington Spirit/Italia)
Steph Catley (Arsenal/Australia)
Melchie Dumornay (Olympique de Lyon/Francia)
Temwa Chawinga (KC Current/Malawi)
Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)
Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
Esther González (Gotham FC/España)
Caroline Hansen Graham (FC Barcelona/Noruega)
Patri Guijarro (FC Barcelona/España)
Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos)
Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)
Marta (Orlando Pride/Brasil)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
Ewa Pajor (FC Barcelona/Polonia)
Clara Mateo (Paris FC/Francia)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Claudia Pina (FC Barcelona/España)
Alexia Putellas (FC Barcelona/España)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)
Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Los arqueros nominados al Lev Yashin
Alison Becker (Brasil/Liverpool)
Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)
Lucas Chevalier (Francia/Lille)
Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)
Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)
David Raya (España/Arsenal)
Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)
Yann Sommer (Suiza/Inter)
Los entrenadores nominados al Johan Cruyff
Antonio Conte (Italia/Napoli)
Luis Enrique (España/PSG)
Hansi Flick (Alemania/Barcelona)
Enzo Maresca (Italia/Chelsea)
Arne Slot (Alemania/Liverpool)