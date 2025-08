Juicio por abuso sexual: Prandi denunció ”Años de manipulación, violencia física, psicológica y abuso” de parte de Contardi

La conductora de TV expuso que las agresiones verbales surgieron con el nacimiento de su primer hijo. Describió cómo se intensificaron los abusos físicos y sexuales iniciados mientras ella dormía, así como estrategias de aislamiento y control a las que fue sometida, vigilancia constante y amenazas de muerte.

6 de Agosto de 2025 15:07hs

En el juicio por abuso sexual contra su exmarido Claudio Contardi, La actriz y conductora Julieta Prandi compartió detalles desgarradores sobre los años de manipulación, violencia física, psicológica y abuso. En su relato, visiblemente emocionada, expresó la profunda agonía que enfrentó desde el inicio de su matrimonio, señalando que el sufrimiento no comenzó con las denuncias judiciales, sino que se remontaba al momento en que dio el primer paso en esa relación. “Este infierno empezó cuando me casé, cuando tuve a mi primer hijo, no ahora”, afirmó.

Prandi expuso las agresiones verbales que surgieron con el nacimiento de su primer hijo y describió cómo se intensificaron los abusos físicos y sexuales. Según su testimonio, estos últimos iniciaron mientras dormía, lo que calificó como parte del "modus operandi" de su exmarido. También profundizó en las estrategias de aislamiento y control a las que fue sometida, como la desconexión del módem, el ocultamiento de su celular en el congelador y la vigilancia constante por personas contratadas para seguir sus movimientos. Las constantes amenazas fueron otro componente del calvario, incluyendo frases como “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”, e incluso intimidaciones contra sus amigas y familiares.

La reconstrucción de su vida fue un proceso doloroso y extremadamente planificado. Tras un año de preparación en secreto, Prandi logró salir de su hogar el 14 de febrero de 2019, considerada por ella como la fecha en que recuperó la libertad. Sin embargo, antes de mudarse enfrentó nuevos intentos de control y amenazas por parte de su exmarido, quien condicionó su partida a obtener una parte de sus bienes. Esta nueva etapa también incluyó el reencuentro con sus padres tras años de distancia forzada, reestableciendo paulatinamente un vínculo familiar junto a sus hijos.

Aunque inicialmente no quiso llevar su historia al ámbito público por vergüenza y miedo al juicio social, Julieta explicó que llegó a un punto en que ya no podía soportar más el peso del silencio. Entre lágrimas, reflexionó sobre el doloroso proceso que vivió para liberarse y reconstruir su vida, mientras daba testimonio del infierno del que logró escapar para finalmente encontrar paz y seguridad junto a su familia.

Julieta Prandi declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género.