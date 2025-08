Claudio Marangoni: ”Boca ha tocado fondo”

"En esta situación crítica hay que ver cómo está ese vestuario. Creo que se va a recuperar porque tiene un muy buen plantel. Hay que arreglar lo interno para después mostrarlo en la cancha", remarcó el ex mediocampista, de breve pero fulgurante paso por el club Xeneize.

6 de Agosto de 2025 13:10hs

Otros textuales de Marangoni en Fútbol Continental:

"Boca ha tocado fondo y en esta situación crítica hay que ver cómo está ese vestuario. Creo que se va a recuperar porque tiene un muy buen plantel. Hay que arreglar lo interno para después mostrarlo en la cancha".

"Cuando llevas 11 o 12 partidos sin ganar, algo pasa. Hay puestos donde tenés 3 jugadores de primer nivel. Acá puede explotar todo o los jugadores, el técnico y los dirigentes se alinean y salen a flote. El tiempo lo va a decir".

"Los jugadores como Paredes se pueden ir acomodando en la cancha donde el técnico elija. Es un 5 con todas las luces. Hay que buscar la solución: no dónde lo ubicas sino como lo rodeas. Lo enfoca la cámara y él dice '¿qué está pasando acá?' No es fácil ponerse la camiseta de Boca. No todos los jugadores tienen la espalda para este momento de Boca".

"El fútbol argentino sigue siendo un semillero extraordinario. Cada vez los clubes europeos los buscan desde más chicos"