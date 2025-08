Seúl: encuentran sin vida dentro de su auto a otra estrella surcoreana

No se detectaron signos de violencia ni evidencias de suicidio en el lugar, aunque se sabe que el hallazgo fue realizado por un conocido cercano al actor. Song Young-kyu, de 55 años, era conocido por películas como 'Extreme Job'.

4 de Agosto de 2025 14:45hs

Este fin de semana, Corea del Sur quedó conmocionada tras conocerse la inesperada muerte de Song Young-kyu, una reconocida figura del cine y la televisión. El actor de 55 años fue encontrado sin vida dentro de su automóvil en la zona de Cheoin-gu, al sur de Seúl, la mañana del domingo. Según informes policiales, no se detectaron signos de violencia ni evidencias de suicidio en el lugar, aunque se sabe que el hallazgo fue realizado por un conocido cercano al intérprete.

Song Young-kyu, nacido el 18 de abril de 1970, forjó una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, participando en más de 40 producciones a lo largo de tres décadas. Desde su debut en 1994 con el musical infantil *Wizard Mureul*, se distinguió por sus interpretaciones en papeles secundarios clave dentro de éxitos como *Trick*, *Stove League*, *Hyena* y *Baseball Girl*. Entre sus proyectos más representativos destaca su rol en *Extreme Job* (2019), una película que marcó un antes y un después en su carrera y le otorgó un considerable reconocimiento en la industria del entretenimiento.

El pasado junio, Song se vio envuelto en un incidente legal, tras ser detenido mientras conducía bajo los efectos del alcohol en Yongin. Con una concentración de alcohol en sangre que provocó la suspensión de su licencia, el actor fue derivado a la fiscalía sin ser arrestado. Este suceso afectó su carrera profesional, llevándolo a renunciar a su participación en la obra teatral *Shakespeare in Love*, además de reducir o eliminar su intervención en producciones televisivas como *The Defects* y *The Winning Try*, reflejando las duras sanciones que suelen imponerse a las figuras públicas en Corea del Sur.

La repentina desaparición de Song ha generado un profundo impacto entre sus seguidores y colegas, especialmente ante precedentes recientes de tragedias ocurridas dentro del ámbito artístico coreano. En memoria del actor, cuya constancia y profesionalismo lo posicionaron como un referente indiscutible, queda un legado significativo que hoy representa una pérdida irreparable para la industria del entretenimiento y sus admiradores.