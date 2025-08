"Si discutimos por separado las partidas del Presupuesto es porque no hay un Presupuesto aprobado. Eso hace irracional cualquier discusión", planteó el diputado radical, quien consideró que "hay una posibilidad de que el Congreso tenga una diagonal entre el aumento a los jubilados, que corresponde, y la moratoria a quienes no aportaron, que no corresponde".

4 de Agosto de 2025 14:25hs

Escuchar