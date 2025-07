Trump aumentó los aranceles a Brasil al 50%

El Gobierno estadounidense considera que Brasil es "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía" del país del norte. Acusa al Estado brasileño de "ataques insidiosos contra las elecciones libres y los derechos fundamentales de expresión de los ciudadanos estadounidenses".

30 de Julio de 2025 17:00hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 40% sobre los productos provenientes de Brasil, elevando el total al 50%. La Casa Blanca informó sobre esta decisión a través de un comunicado emitido este miércoles, destacando su impacto como parte de una estrategia económica y política.

Según el documento oficial, la medida pretende afrontar las recientes políticas, prácticas y acciones del gobierno brasileño, consideradas por Washington como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. El comunicado subraya que los nuevos gravámenes también responden a lo que califica como "ataques insidiosos de Brasil contra las elecciones libres y los derechos fundamentales de expresión de los ciudadanos estadounidenses".

La imposición de estos aranceles se dio a conocer poco después de unas declaraciones del presidente brasileño, Lula da Silva, en una entrevista para The New York Times. En esta ocasión, Lula aseguró que Brasil no se someterá a negociar como si fuese un país pequeño frente a un grande, destacando la importancia de mantener una postura firme ante las presiones internacionales.

Lula también reconoció el dominio económico, militar y tecnológico de Estados Unidos, pero afirmó que ese poder no intimida a Brasil, aunque sí lo preocupa. Estas declaraciones, divulgadas el mismo día que se anunció la medida arancelaria, reflejan el tono desafiante del mandatario brasileño en medio de crecientes tensiones entre ambos países.