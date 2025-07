"Santiago Caputo es una persona que se jacta de estar en las sombras, que no presenta declaración patrimonial, de conflicto de interés, que no sabemos con quién se reúne", subrayó el legislador de la Coalición Cívica, para quien tal situación constituye "Una oscuridad total que no se corresponde con el estado de derecho y con la república. Es la construcción de una nueva elite, una cúpula por encima de la ley".

29 de Julio de 2025 14:22hs

