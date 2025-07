"En ese mes y pico que no hablamos, mí familia sufrió un montón porque se dijeron muchas mentiras. Dijeron que nos íbamos por plata o porque teníamos otras ofertas. El tiempo pone las cosas en su lugar. Tuvimos un desgaste cotidiano y situaciones de las que no estábamos de acuerdo. Cuando uno se divorcia, tiempo antes da señales. Si veían como estábamos no se iban a sorprender"

23 de Julio de 2025 08:35hs

El ex DT de Platense visitó el estudio de la radio. Habló con el equipo de Fútbol Continental.

"No me arrepiento de haberme ido. Cuando uno se divorcia, tiempo antes da señales"

"En ese mes y pico que no hablamos, mí familia sufrió un montón porque se dijeron muchas mentiras. Dijeron que nos íbamos por plata o porque teníamos otras ofertas. El tiempo pone las cosas en su lugar. Tuvimos un desgaste cotidiano y situaciones de las que no estábamos de acuerdo. Cuando uno se divorcia, tiempo antes da señales. Si veían como estábamos no se iban a sorprender"

"Vimos que había cosas q no Iban a cambiar y decidimos dar un paso al costado por el bien del club"

"Me podía haber quedado en el club pero seguro a la tercera o cuarta fecha nos estábamos matando. ¿Para que irnos mal?"

"Con el presidente nos podíamos haber dado la mano y el sábado en la fiesta del campeón hubiera sido diferente. No la pasamos bien porque no nos sentimos valorados pero nos sentimos bien por la gente porque ver personas grandes llorar no tiene precio. Somos lo que dejamos en el corazón del otro y dejamos lo que sucedió"

"Los árbitros a veces sienten la presión del equipo grande y a veces se pueden equivocar. Nos pasa a todos. No creo en la mala intención porque sino me tengo que dedicar a otra cosa, no podría vivir. Cuando vi el partido tranquilo dije 'como puede ser'. Parece que (Falcón Pérez) lo quiso levantar a Mastantuono y Fer quedó todo ensangrentado. Lo único que hacía yo era mirar al 4to en los penales"

"Sabía dónde iban a patear los penales porque habían practicado un montón. El único que cambió fue el que erró, Saborido".

"No habíamos sufrido tanto y ese era el mejor momento de River en el campeonato. Sabíamos que no podíamos fallar por cómo venía River. Neutralizas a Mastantuono pero con el resto que hacés"

"Tiempo lo hacemos todos en algún momento. Yo no le digo al arquero 'tirate'. Por ahí le duele algo y se tira. Todo es válido"

"Nacho Vázquez es un jugador para un equipo grande, no le pesa nada. No le pesó jugar la final. Tiene buen pie, marca, buen pase largo. Le dije que tiene que jugar como si no supiera. El que es más limitado, vive al palo. Puede estar en la selección, lo comparo con Lomónaco: juegan sobrados. Tiene una categoría que le sobra para todo, están un segundo antes en el jugada"

"La repercusión que tuvo el campeonato con Platense fue extraordinario. Muchos se hicieron hinchas de Platense por que lo creían más débil".

"Si el entrenador no pone uno jugador es porque considera que no está para estar entre los 11. Te dicen porque no pone a este o porque no pone al otro. Hay que tratar que los partidarios jueguen para el club en el que estás"

"Me gusta mucho lo que hizo Beccacece en los clubes que estuvo, cómo trabaja".

"No cerramos las puertas para dirigir afuera. Tratamos de ver los entrenamientos que hicimos y ver qué hicimos bien, que funcionó y qué no"

"La final la vi 5 veces y el resto de los partidos lo vi 2 o 3 veces".

"Algunos jugadores ven fútbol y algunos no. El futbolista tiene muchas distracciones y lo lastimás más. Cualquiera en una red social entra y te afecta los comentarios".