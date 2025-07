Murió el cantante Ozzy Osborne

El músico, de 76 años, se había despedido de los escenarios con un gran show junto a sus compañeros de Black Sabbath, una de las bandas más influyentes de la historia del rock pesado, y del rock argentino de los 70, en especial.

22 de Julio de 2025 16:11hs

A solo días de haber compartido el escenario por última vez con los miembros originales de Black Sabbath en Villa Park, Birmingham, el mundo del rock se estremeció con la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne. El legendario músico británico murió rodeado de su familia y envuelto en cariño. En un comunicado emotivo emitido la noche del martes, sus seres queridos pidieron respeto durante este momento difícil, mostrando el impacto personal y colectivo que significó su partida.

El último concierto de Ozzy, que ya había sido anunciado como su despedida definitiva, fue un evento cargado de simbolismo. Ante miles de fanáticos, compartió cinco canciones junto a Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward, sus eternos compañeros de Black Sabbath. Calificado como “el mayor espectáculo de heavy metal de la historia”, el evento incluyó momentos emotivos, como la propuesta de matrimonio de Sid Wilson a Kelly Osbourne mientras su padre sonreía emocionado. Ozzy se fue de los escenarios como siempre: con intensidad, autenticidad y dejando huella.

La decisión de retirarse reflejó los años desafiantes que vivió desde que en 2020 revelara su diagnóstico de Parkinson, una enfermedad que afectó profundamente su salud. Sin embargo, ni el deterioro físico pudo opacar la figura titánica que construyó a lo largo de décadas. Su despedida no fue solo un adiós a los escenarios, sino también un homenaje a una vida dedicada al arte, al heavy metal y a una conexión inquebrantable con sus seguidores.

Nacido en Birmingham en 1948 como John Michael Osbourne, su juventud estuvo marcada por trabajos humildes y algunas dificultades legales que incluyeron un breve paso por prisión. Su verdadera transformación ocurrió en 1963 al quedar fascinado por "She Loves You" de The Beatles. De ahí comenzó su camino musical que lo llevaría a fundar primero Rare Breed y luego Polka Tulk Blues, bandas que finalmente evolucionarían en Black Sabbath, el grupo que dio origen al metal pesado tal como lo conocemos.

Ozzy Osbourne trascendió la música con su personalidad inigualable y su capacidad para conectar auténticamente con su público. Su voz icónica, junto a su carácter provocador y extravagante, lo consolidó como el “Príncipe de las Tinieblas” y una figura revolucionaria dentro de la historia del rock. Hoy, su legado permanece imborrable, escrito en cada acorde distorsionado y en cada alma que alguna vez coreó sus canciones.