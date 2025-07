"Si no pueden o no quieren, cédanlas a la Provincia y nosotros las reparamos. Hoy no las reparan ni nos permiten repararlas, y la situación ya es insostenible", clamó Benjamín Gianetti, subadministrador de Vialidad de la Pcia de Santa Fe.

19 de Julio de 2025 09:28hs

Escuchar