Imputaron a la dueña del depósito incendiado en La Plata

Roxana Aloise, dueña de la firma Al Tecno (Aloise Tecnología), será investigada como posible responsable del siniestro que provocó el colapso de un edificio de tres pisos en la intersección de diagonal 77 y calle 48.

17 de Julio de 2025 14:33hs

La causa penal por el voraz incendio que destruyó un depósito de artículos para el hogar en pleno centro de La Plata ya tiene a su primera imputada. Roxana Aloise, dueña de la firma Al Tecno (Aloise Tecnología), será investigada como posible responsable del siniestro que provocó el colapso de un edificio de tres pisos en la intersección de diagonal 77 y calle 48. A más de un día de iniciado el fuego, aún persisten sectores con llamas activas en el lugar.

El depósito, utilizado para almacenar heladeras, cocinas, estufas y demás electrodomésticos de la línea blanca, se encontraba clausurado desde el 26 de junio por irregularidades detectadas por la municipalidad de La Plata. A pesar de haber sido notificados días después de dicha infracción, los responsables no contaban con la habilitación municipal para operar, lo que incluía la omisión de documentación clave como el informe de los Bomberos de la Policía de Buenos Aires, el cual evalúa riesgos ígneos y exige equipos apropiados para la prevención y combate de incendios.

El fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta confirmó que Aloise es sospechosa de incurrir en un delito tipificado en el artículo 186 del Código Penal por "incendio o estrago" que pone en peligro la seguridad pública. La investigación determinará si el hecho puede encuadrarse como culposo, es decir, sin intención, o si hubo dolo. Tanto la gravedad como las circunstancias del caso serán evaluadas en las próximas etapas del proceso.

Por otro lado, el fiscal aclaró que, hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas vinculadas al incendio. Según declaraciones brindadas frente al edificio siniestrado, no se han registrado personas heridas ni reportes de desaparecidos. "No contamos con datos de empleados ni familiares que hayan denunciado ausencias, por lo que descartamos víctimas fatales por ahora", señaló el funcionario judicial ante los medios.