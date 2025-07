"El Gobierno venía tratando de bajar las tasas y no intervenir con el dólar y eso se revirtió en los últimos días"

"La inversión privada no se ha recuperado y algunas empresas internacionales aún buscan salir del país. Y el clima político no ayuda en nada. Sobre todo a partir de esta coalición de gobernadores que impuso su fuerza en el Senado y probablemente lo haga en Diputados. El sistema de coparticipación no funcionaba bien hace treinta y pico de años, y ahora funciona mucho peor", resumió el analista político Sergio Berensztein, quien llamó la atención sobre "cuestiones de fondo irresueltas" para el Gobierno de Milei que generan turbulencias en lo económico.

16 de Julio de 2025 17:33hs

