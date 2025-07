F1: ”Colapinto correrá el resto de la temporada en Alpine”, asegura el presidente de Renault Argentina

Pablo Sibilla afirmó que las versiones sobre un contrato limitado a cinco carreras habían sido "mal comunicadas o malentendidas", mientras siguen los rumores de tratos para contratar a Valtteri Bottas.

11 de Julio de 2025 17:47hs

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, anunció que el piloto argentino Franco Colapinto seguirá como titular en el equipo Alpine durante el resto del calendario de Fórmula 1 de 2025. Sibilla aclaró que las versiones sobre un contrato limitado a cinco carreras habían sido "mal comunicadas o malentendidas".

En la misma línea, Sibilla citó recientes declaraciones de Flavio Briatore, actual jefe de la escudería Alpine, quien desestimó los rumores. "Olvídense de las cinco carreras, ya está, olvídense", expresó Briatore, ratificando que Colapinto continuará en su puesto sin restricciones inmediatas.

Colapinto, de 22 años, había sido anunciado originalmente como reemplazo de Jack Doohan para cinco Grandes Premios, tras los cuales se evaluaría su desempeño. Sin embargo, la escudería confirmó su permanencia, descartando cualquier especulación acerca de su salida antes de finalizar la temporada.

El joven piloto bonaerense atraviesa su primera experiencia en la Fórmula 1 en un contexto desafiante, marcado por problemas técnicos en el monoplaza de Alpine. Su frustración quedó en evidencia tras el Gran Premio de Gran Bretaña, donde ni siquiera pudo competir debido a fallas mecánicas que lo dejaron fuera de pista.

Después de mostrar avances durante las prácticas del fin de semana, Colapinto vivió un domingo complicado sin poder salir del box. Con evidente enojo y desilusión, comentó ante los medios: "No sé qué pasó, la verdad es que todavía no lo sabemos. No pude salir del box", sintetizando la difícil situación que atraviesa en su debut en la categoría más prestigiosa del automovilismo.