Matías Mariotto: "Banfield tiene que aprender que en Lanús están todos juntos"

"Para salir de una crisis se necesita tiempo y lo que menos tiene el fútbol es tiempo. La gente se impacienta porque estamos en el pelotón de abajo. De esta salimos todos juntos, todos tienen que apoyar", subrayó el presidente del Taladro.

10 de Julio de 2025 13:21hs

Otras declaraciones de Matías Mariotto, presidente de Banfield, en Futbol Continental:

"River está en un nivel de competencia casi a nivel mundial, por lo que está casi sin reconocer a los pares. No fue un buen ejemplo lo de la cláusula, a mí no me hubiese gustado"

"Me pasó que post partido de Estudiantes tuve una declaraciones desafortunadas por la impotencia que sentía con los arbitrajes. Después me sacaron de contexto y aprovecharon para pegarle a Tapia, me usaron para hablar de otras negociaciones. Me utilizaron para pasar otros mensajes. Pedí disculpas"

"Esta crisis que estamos pasando la solucionamos con la venta de jugadores. Arrastramos muchas deudas administrativas. Necesitamos una venta más para terminar de ordenarnos"

"Buscamos jugadores que podamos acceder y que tengan una reventa"

"Con algunas llegadas empezamos a tener experiencia y estamos convencidos (de) que vamos a tener un mejor semestre. La paciencia de la gente se verá partido a partido"

"Banfield tiene que aprender que en Lanús están todos juntos. Volvió la unidad por más que tengan sus discusiones"