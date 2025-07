F1: Briatore desmintió todo diálogo de Alpine con Bottas

"No tengo ninguna información de ese tipo. Absolutamente no", señaló cuando le preguntaron sobre el interés de la escudería francesa en el piloto finlandés.

7 de Julio de 2025 14:26hs

El Gran Premio de Gran Bretaña resultó ser un capítulo para el olvido en la temporada de Franco Colapinto. Ni siquiera pudo participar debido a problemas en su monoplaza, y, como si eso fuera poco, comenzaron los rumores sobre posibles conversaciones entre Alpine y Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes-Benz, para reemplazar al argentino en la segunda mitad del campeonato de Fórmula 1. Estos rumores fueron alimentados por declaraciones de Bottas y Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes.

Ante esta ola de especulaciones, Flavio Briatore, líder de Alpine, se expresó al respecto en una entrevista. Briatore no solo llevó calma a Colapinto, sino que dejó en claro que no hay diálogo con Bottas. "No tengo ninguna información de ese tipo", señaló cuando le preguntaron sobre el interés de la escudería francesa en el piloto finlandés. Además, afirmó categóricamente: "Absolutamente no". Aunque elogió a Bottas como competidor, Briatore mostró confianza en que tanto Pierre Gasly como Colapinto serán capaces de revertir la complicada situación del equipo, que se encuentra último en el campeonato de constructores.

Tras el decepcionante abandono de Colapinto en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, Alpine utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo al piloto argentino y proyectar un mensaje positivo hacia lo que viene. "Una carrera que finalizó antes de que comenzara. Así que es una lástima ver que la carrera de Franco Colapinto haya terminado de la manera en que lo hizo. Vamos por ellos en la siguiente", fue el mensaje compartido por la escudería, buscando motivar tanto al piloto como a sus seguidores.

En sintonía con el enfoque optimista del equipo, Colapinto también intentó mostrarse fortalecido durante la rueda de prensa posterior a la carrera. “Siento un poco de frustración por no haber podido largar, un poco triste por eso. Hay que seguir trabajando; es una pena. Van a venir pistas que me gustan, que disfruto manejar”, comentó, dejando en evidencia su compromiso por superar el mal momento y enfocarse en lo que está por venir.

Con varias semanas para trabajar y dejar atrás este trago amargo, Colapinto estará listo para afrontar el Gran Premio de Bélgica, previsto entre el 25 y el 27 de julio. Será una oportunidad crucial en un circuito técnico y rápido para dar vuelta a su temporada, además de representar el tercer fin de semana sprint del año. Así, el argentino buscará retomar las riendas tras un domingo donde ni siquiera pudo completar una curva.