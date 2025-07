"En cualquier país del mundo, si el delincuente no hace caso de las órdenes de los agentes, es abatido. Esto es ideológico. La Provincia sigue teniendo una política garantista, creyendo que el delincuente es la víctima que no tuvo oportunidades", deploró Salvador Baratta, ex subjefe de la Policía Bonaerense.

4 de Julio de 2025 17:32hs

