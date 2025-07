F1: Colapinto asume los fuertes rumores sobre Bottas a Alpine

"Yo quiero estar enfocado en lo mío, nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor", sentenció el argentino, de cara al fin de semana en Silverstone. La actividad arranca el viernes a las 8.30 de acá.

Cuando se anunció la llegada de Franco Colapinto a la titularidad en el equipo de F1 de Alpine, se habló extraoficialmente de un período de cinco carreras de prueba, como había tenido su predecesor, Jack Doohan. Briatore lo desmintió rápidamente, aunque marcando que "si es rápido, no choca y suma puntos, manejará siempre": nada de eso está ocurriendo con el argentino.

Sin embargo, el lapso de cinco carreras, con unas pocas fechas antes del parón vacacional europeo, se antojaba difícil de implementar, salvo que las actuaciones del pilarense fueran incluso peores que las de Doohan, lo que no ha ocurrido. Pese a todo, en Gran Bretaña arrecian los rumores de una llegada de Valtteri Bottas al equipo francés. Esto se vincula con la relación establecida por los galos con Mercedes, para proveerse de motores desde 2026, abandonando los malhadados motores Renault, que han hecho sapo tras sapo desde 2014.

En este contexto, durante el Media Dey del GP de Gran Bretaña, Colapinto reconoció que "En la Fórmula 1 todo es siempre race by race. Los rumores siempre están y en un deporte como la Fórmula 1 estuvieron siempre y van a seguir estando. Hay que acostumbrarse un poco a eso. Cuando un equipo no anda bien, se habla mucho de los pilotos… hay que enfocarse en mejorar el auto".

"Yo quiero estar enfocado en lo mío, nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor. Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos. Ahora el enfoque es mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás", resumió Franco.

Nuestro compatriota no se mostró optimista de cara al desempeño del A525 para este fin de semana. "Probablemente no sea la pista más fácil para nosotros en términos de sensibilidad de la unidad de potencia. Estamos trabajando duro como equipo para mejorar las cosas. Estamos haciendo mucho trabajo detrás para mejorar, especialmente de mi lado", garantizó.

"Los viernes son muy importantes; cuando empezás un paso atrás es complicado. En general estamos avanzando para llegar donde queremos, poner todo junto y haciendo que el auto sea más predecible, más fácil de conducir para los pilotos en esas condiciones extremas como pasó en Austria. En el equipo fueron muy solidarios y no pierden la motivación. Eso es importante. En este deporte se puede subir o bajar muy rápidamente", advirtió Colapinto.

Finalmente, Franco reconoció que "El año pasado fue probablemente más fácil para mí, pero este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con la inestabilidad, esa sensación de nerviosismo, de que el auto a veces no está bien conectado", y subrayó que esto se puede conseguir "con más tiempo".

Este fin de semana, el Gran Circo recalará en la catedral de Silverstone, el circuito donde nació el campeonato de F1 y uno de los circuitos más atractivos del calendario a nivel de setup, pilotaje, estrategia, climatología y espectáculos inciertos. La actividad arrancará el viernes a las 8.30 de nuestro país, con la práctica 1. Seguirá a las 12 de la Argentina con la FP2. El sábado, habrá actividad de F1 desde las 7.30 de acá, con la última práctica libre, y a las 11 tendremos la Clasificación. El domingo, desde las 11 de la Argentina, la Carrera, con transmisión del equipo Campeones y Radio Continental.