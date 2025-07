"La gente de Racing estaba muy enojada cuando me fui a Boca"

Alberto Carranza jugó en cuatro de los cinco grandes. "El hincha es hincha. No hay como explicárselo. Yo la pasé mal. En la calle los hinchas me trataban mal", recordó Beto.

2 de Julio de 2025 10:17hs

Alberto Carranza dialogó con el equipo de Fútbol Continental.

"La gente de Racing estaba muy enojada, era peor que si me hubiera ido a Independiente. Se armó un lío bárbaro. Dijeron que me quería ir y no me había consultado nada".

"El hincha es hincha. No hay como explicárselo. Yo la pasé mal. En la calle los hinchas me trataban mal".

Yo no tuve la posibilidad de explicarlo y acá tenés al periodismo que hace 20 días que lo da por hecho.

Estaría bueno que Salas explique la situación".