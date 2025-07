"Argentina dio un paso cuando expropió YPF y por eso existe Vaca Muerta"

"El fallo YPF no está firme, la cuestión de fondo está apelada. La jueza pretende que las partes se sienten a negociar" , dijo Pablo González, ex presidente de YPF.

2 de Julio de 2025 09:21hs

Tras el fallo adverso en Nueva York, el ex presidente de YPF, Pablo González, aseguró que si el Estado no hubiera expropiado la petrolera, Vaca Muerta no se habría desarrollado.

El ex titular de la empresa se refirió al fallo de la jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado, como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

En diálogo con Daniel López aseguró que "el fallo de fondo YPF no está firme, la cuestión de fondo está apelada. La jueza pretende que las partes se sienten a negociar" .