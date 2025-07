Iberia con una capacidad récord entre España y Argentina.

"Argentina es uno de los países priorizados para Iberia, con uno de los principales crecimientos entre todos los mercados de América Latina" dijo Juan Cierco, Director Corporativo de Iberia. La ruta con Buenos Aires tendrá este año 725.000 asientos, lo que supone un crecimiento de 18% frente a la cifra que se tenía en el pasado 2024. En cuanto a frecuencias, desde finales de marzo del 2024, Iberia pasó de tener 14 frecuencias a la semana (2 vuelos diarios) a contar con 17 frecuencias, y, de eso, pasó a 21 frecuencias entre Argentina y Europa desde final de 2024, es decir, tres vuelos diarios todos los días. De las 21 frecuencias, 19 se operarán con A350 y 2 con el A332, así que casi íntegramente se operará con el A350.

La Comunidad de Madrid ha presentado en Buenos Aires, las cifras récord del turismo madrileño, que demuestran el creciente interés de los mercados de largo radio hacia la región, la cual se ha posicionado como destino internacional de referencia. Así lo ha destacado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la rueda de prensa celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y que fue acompañado Juan Cierco, Director Corporativo de Iberia y

Laura Martínez Cerro, Directora General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.

Iberia en Argentina

Argentina sigue siendo una de las rutas más rentables de la red de Iberia, manteniendo un nivel de Load factor de los más elevados. Además, es una ruta muy relevante en el contexto de América Latina, pues este año tan solo la ruta con Argentina supone el 13% del total de asientos disponibles entre América Latina y Europa.



Estas mayores frecuencias, y el mayor uso de A350, hacen que cada día se transporte, entre Buenos Aires y Madrid a más de 2.000 personas en ambos sentidos. Esta capacidad (21 frecuencias), si la comparamos con las 14 con las que se cerró el 2023 y se inició 2024, supondrá un 50% más que la que se tenía al inicio de año. Es decir, Iberia pasó de transportar 1.400 personas al día, a casi 2.100.



Debido a este notable incremento, Argentina se igualará a México y Colombia como los mercados más grandes del largo radio de Iberia, por encima de otros países como Brasil, Chile o Perú, y Buenos Aires tendrá más capacidad que ciudades como Nueva York o Miami.



Argentina va a ser, durante el 2025, uno de los países priorizados para Iberia, con uno de los principales crecimientos entre todos los mercados de América Latina. La ruta es operada por A350, un avión más grande y eficiente, con un consumo de combustible hasta 35% menor, con una configuración de cabina Business, Turista Premium y Turista. También la ruta vuela el A330-200, que tiene capacidad para 288 pasajeros, aunque el objetivo es llegar a operar la ruta íntegramente con A350. Los destinos más demandados por los argentinos más allá de España son Italia, Francia y Reino Unido.



80 años.

En 2026 la empresa cumple 80 años viajando a Buenos Aires. "Siempre hemos apostado por Argentina, país con el que dimos inicio a nuestra historia con América Latina. Barajas-Buenos Aires fue el primer vuelo transatlántico que realizó Iberia, el 22 de septiembre de 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. Duró 36 horas y tuvo 4 escalas" dicen desde Iberia..

Además de los vuelos directos Buenos Aires-Madrid, dentro de Argentina se termina de firmar un acuerdo interlínea con Aerolíneas Argentinas, el cual da conectividad interna a 30 destinos de Argentina tanto desde Ezeiza como desde Aeroparque. Además, se ofrecen vuelos en código compartido con Latam Airlines desde Santiago de Chile a Córdoba y Mendoza.



Iberia ofrece una gran red de destinos para conectar con Europa y el resto del mundo: 142 destinos en 48 países. Son 45 en España, 56 en Europa, 8 en África, 2 en Medio Oriente y uno en Asia. Podemos destacar los nuevos destinos: Tirana, Liubliana, Doha, Tokio…

Más allá de los destinos a los cuales llega de forma directa, Iberia cuenta en la actualidad con la capacidad de llegar a 383 destinos gracias a los acuerdos de código compartido que tenemos con otras compañías aéreas. Esto es especialmente relevante para África y Asia.



Conectando a las personas con el mundo y el impacto social positivo.

Como parte del propósito como compañía de generar prosperidad conectando a las personas con el mundo, se calculó cuál era el impacto social positivo que tienen las operaciones.

En este sentido, la ruta entre Buenos Aires y Madrid aporta 8.390 empleos, entre directos, indirectos e inducidos de ambos países. El 61% del total va para Argentina. 272 millones de euros al PIB de ambas economías. El 44% va a parar al PIB de Argentina.

En América Latina, las rutas hacia 18 destinos de 16 países de la región aportan una creación de empleo total de alrededor de 150.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. De estos, el 77% van a parar a América Latina. En cuanto al aporte a la economía local, las rutas entre América Latina y Europa generan un total de 3.222 millones euros, de los cuales alrededor de la mitad, 1.600 millones, van a parar a las economías nacionales de América Latina.

Club Iberia Plus.



Durante el 2025, se registraron alrededor de 50.000 nuevas altas de clientes argentinos en el programa de Iberia Plus, lo que permite que, en la actualidad, tenga más de 570.000 usuarios argentinos en el programa, una de las cifras más elevadas de todo Iberia Plus. La expectativa es que este año ese número siga creciendo.

El crecimiento de usuarios de Iberia Plus en Argentina creció un 11% durante el 2024. Con corte a julio, contamos en Argentina con más de 58.600 clientes activos, una de las cifras más altas de América Latina, y que ha registrado en el último año un crecimiento de 11% respecto al año anterior, por lo que se está haciendo un trabajo muy interesante en el país para crecer.



Stopover Hola Madrid:

Argentina se ha consolidado como el segundo mercado que más clientes de Stopover tiene y que disfruta, por lo tanto, de la parada en Madrid, por detrás de Brasil. En concreto, los argentinos suponen el 12% del total que utilizan el programa, por encima, por ejemplo, de Estados Unidos.

La evolución ha sido espectacular en el país, pues crecimientos todos los años, en el 2024 se dio un boom en el uso del producto, con un crecimiento del 127% frente al año anterior. Y se espera que en el 2025 siga creciendo, hasta alcanzar alrededor de 45.000 clientes.

El 58% de los argentinos que utilizan el programa, eligen quedarse en Madrid entre 3 y 5 noches.

Podrán extender su escala de 1 a 9 noches en la capital de España y disfrutar de ventajas y descuentos exclusivos en alojamiento, transporte, gastronomía, cultura, compras y ocio.

Espacio Iberia Buenos Aires.

Más de 28.000 visitantes pudieron disfrutar de las distintas experiencias durante un mes, superando por mucho las ediciones de Bogotá y Ciudad de México. Desde el 26 de marzo hasta el 25 de abril, casi 2.000 personas han disfrutado de la experiencia Iberia en las butacas de Business, Turista Premium y Turista, donde degustaron los nuevos menús a bordo.

Unas 2.500 personas participaron en las catas de vino, jamón ibérico o tapas, así como distintos showcooking con productos de la gastronomía española.

El Espacio Iberia en Buenos Aires contó con eventos de los cantantes Julieta Venegas y Coti Sorokin, un show culinario a cargo del reconocido chef Hugo Muñoz y Dolli Irigoyen, activaciones de LA LIGA y encuentros con influencers, entre otras citas. Más de 10 programas de radio transmitieron en directo desde la Calle Florida 202, en pleno Microcentro de la capital porteña. Asimismo, alrededor de 1.500 visitantes pudieron ponerse a los mandos de un avión en un simulador de vuelo real.



