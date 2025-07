"En Formosa la república está muerta"

"Se manda dinero a Formosa y no se les exige nada, hay una pobreza planificada. La justicia debe intervenir la provincia por no acatar fallos de la Corte Suprema, no se respeta la forma repúblicana del Gobierno", aseguró el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni.

30 de Junio de 2025 08:05hs

Los formoseños concurrieron a las urnas para elegir a los legisladores, concejales y representantes convencionales para reformar la Constitución local. El gobernador Gildo Insfrán logró un nuevo triunfo frente a la división de la oposición. "Se manda dinero a Formosa y no se les exige nada, hay una pobreza planificada. La justicia debe intervenir la provincia por no acatar fallos de la Corte Suprema, no se respeta la forma repúblicana del Gobierno", aseguró el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni.