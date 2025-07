Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: el fiscal cerró la instrucción

El fiscal Ramiro González solicitó la opinión de las partes involucradas: la abogada defensora del acusado, Silvina Carreira, y la representante de la querella, Mariana Gallego, antes de formalizar el cierre de esta etapa procesal y dar paso a un juicio oral y público

30 de Junio de 2025 14:46hs

El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la etapa de investigación en la causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández. Con la instrucción ya clausurada, el expediente será ahora remitido para el sorteo de un tribunal oral, el cual tendrá la responsabilidad de dar continuidad al caso y llevarlo a juicio.

Ante el cúmulo de pruebas presentadas para sustentar las acusaciones contra el exmandatario, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se han reunido los elementos necesarios para concluir la fase instructiva. En consecuencia, solicitó la opinión de las partes involucradas: la abogada defensora del acusado, Silvina Carreira, y la representante de la querella, Mariana Gallego, antes de formalizar el cierre de esta etapa procesal.

En su dictamen, el fiscal González explicó que, "sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba", la Fiscalía entiende que "se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado". Asimismo, subrayó que durante el trámite de la causa se han presentado indicios "pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas", y se descartaron pruebas "inconducentes" o que pudieran ser analizadas en etapas posteriores del proceso.

Entre las evidencias clave que se dieron a conocer durante la investigación, se destacaron mensajes intercambiados entre la víctima y el acusado. En una de estas comunicaciones, se lee el reproche de Yañez al ex jefe de Estado: "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó". Otro de los mensajes presentados ante la Justicia muestra una advertencia de la ex primera dama a Fernández: "Se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera", lo que ilustra la tensión y el conflicto subyacente.

En un desarrollo relacionado, el pasado jueves 19 de junio, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la causa iniciada por el exmandatario contra la madre de su hijo menor por "violación de secretos y acceso ilegítimo a información personal" —derivada de la difusión de imágenes privadas desde un celular propio— continuará su curso en la Justicia ordinaria. Esta decisión de la máxima instancia judicial delimita el ámbito de competencia para este otro proceso legal que involucra a las mismas partes.