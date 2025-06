F1: Toto Wolff reconoció que Mercedes quiere contratar a Max Verstappen

George Russell había declarado esta semana que la demora en su renovación con el equipo alemán estaba relacionada con el interés por el tetracampeón neerlandés. Pese a todo, el jefe de Mercedes remarcó que está muy conforme con sus dos pilotos.

27 de Junio de 2025 17:35hs

El Gran Premio de Austria ha generado un considerable revuelo en el mundo de la Fórmula 1, incluso antes de completarse el primer día de competencia oficial. La cadena de acontecimientos se desencadenó con las declaraciones de George Russell el jueves, quien, en una entrevista, puso sobre la mesa el persistente interés de la escudería Mercedes por Max Verstappen. Estas afirmaciones del piloto británico surgieron como respuesta directa a preguntas sobre la ausencia de un nuevo contrato con el equipo, dado que su vínculo actual culmina al cierre de la presente temporada, desatando una ola de especulaciones y comentarios en el paddock.

Ahora, ya en el contexto del Gran Premio de Austria, Toto Wolff, el jefe de equipo de Mercedes, lejos de desmentir los rumores, optó por confirmarlos explícitamente. Wolff reconoció y respaldó lo expresado por Russell, destacando la política de transparencia que rige en Mercedes desde que él asumió el liderazgo. Afirmó que las palabras de George no representaban ningún problema, ya que "no ha dicho nada que yo no quisiera que diga", y reiteró su total apoyo al piloto británico, subrayando la coherencia interna del equipo.

Wolff procedió a contextualizar la situación desde su perspectiva estratégica, explicando que, como líder de equipo de una marca automotriz de élite, es natural y necesario explorar las opciones de futuro de un "cuatro veces campeón del mundo" como Max Verstappen, incluso si esa posibilidad se vislumbra a largo plazo. A pesar de esta admisión, el directivo se apresuró a recalcar que este interés no altera en absoluto sus declaraciones previas sobre la satisfacción con George Russell y Kimi Antonelli, reiterando que cuenta con una alineación de pilotos con la que está "sumamente contento" y a la que valora enormemente.

La compleja situación a la que aludió Wolff radica en el hecho de que Max Verstappen posee un contrato con Red Bull que se extiende hasta el año 2028. Sin embargo, se especula ampliamente que dicho contrato incluye cláusulas específicas que permitirían al vigente tetracampeón del mundo explorar otras alternativas profesionales. Estas cláusulas se activarían en escenarios donde Red Bull no pudiera proporcionarle un monoplaza competitivo capaz de luchar por el campeonato mundial.

Finalmente, el jefe de Mercedes dejó en claro que la falta de una firma en el nuevo contrato no se debe a ningún retraso ni a especulación alguna. Enfatizó con firmeza que los plazos para las negociaciones siempre han sido los mismos y se mantienen inalterados, afirmando: "No hay retrasos en las negociaciones de contrato de George porque esta bastante claro, y desde hace mucho tiempo, cuáles son y siempre fueron nuestros plazos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo".