F1: los McLaren vuelven a dominar en los Libres de viernes

Verstappen, como siempre, da lucha a una vuelta, y Aston Martin sorprende con sus tiempos de clasificación. Colapinto no quedó conforme con su ritmo a una vuelta, pero destacó que fue más rápido que Gasly en ritmo de Carrera.

27 de Junio de 2025 14:28hs

McLaren mostró un dominio contundente en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2025. Lando Norris se erigió como el piloto más rápido, aventajando a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por una décima de segundo, y a Max Verstappen por tres décimas. La sorpresa de la sesión la dio Lance Stroll al asegurar la cuarta posición, mientras que Fernando Alonso finalizó noveno.

La sesión de entrenamientos libres comenzó con la pista del Red Bull Ring en mejores condiciones tras la primera práctica, que fue liderada por George Russell. El asfalto, más 'engomado', alcanzó una temperatura de 38 grados, propiciando que los pilotos salieran rápidamente del Pit-Lane en cuanto el semáforo se puso en verde. La premura por marcar tiempos fue evidente desde el inicio.

En la primera tanda de vueltas, los equipos probaron diferentes compuestos de neumáticos, con algunos pilotos optando por los medios de Pirelli y otros por los duros. Los Aston Martin mostraron un buen ritmo inicial con tiempos en el rango de 1′06′′ medios, al igual que Oscar Piastri. Kimi Antonelli sorprendió con una vuelta inicial veloz, mientras que Carlos Sainz comenzó su jornada con un tiempo de 1′07′′050.

A medida que la sesión avanzaba, Oscar Piastri se colocó provisionalmente en la cima con un 1′06′′129 utilizando neumáticos duros en su segundo giro. Poco después, Lando Norris fue el primero en bajar de 1′06′′, marcando un impresionante 1′05′′ bajo con gomas medias y superando a su compañero por dos décimas, mientras Max Verstappen permanecía en el garaje.

La mejora continua de la pista permitió a Lando Norris bajar aún más su crono a 1′05′′538. Sin embargo, Piastri se mantuvo cerca, a solo una décima con neumáticos duros, y Sainz a tres décimas, también con duros. Tras casi 13 minutos en el garaje, Max Verstappen salió directamente con neumáticos blandos y, en su primera vuelta lanzada, registró un 1′05′′654, situándose en la segunda posición. En contraste, los Ferrari mostraron dificultades, con Lewis Hamilton incómodo y Charles Leclerc sufriendo una leve salida de pista en la curva 6.

En la segunda tanda, los neumáticos blandos se convirtieron en los protagonistas principales. George Russell fue el primero en utilizarlos después de Verstappen, y aunque no logró superar el tiempo de Norris inicialmente, mejoró en su segundo intento, alcanzando un 1′05′′229 y colocándose en la primera plaza. Señal importante para el sábado y también para el domingo: los blandos aguantan. No obstante, los McLaren, también con los neumáticos blandos, no tardaron en responder, con Lando Norris logrando un espectacular 1′04′′580 y Oscar Piastri un sólido 1′04′′737.

La gran sorpresa de esta fase fue Lance Stroll, quien en su primer intento con los blandos se posicionó tercero, a solo cuatro décimas de Norris. Fernando Alonso, por su parte, se ubicó séptimo, a un segundo del líder. A pesar de las mejoras tardías, incluida una de Max Verstappen que lo colocó tercero, nadie pudo superar a los McLaren, que concluyeron la simulación de clasificación en las dos primeras posiciones. Stroll finalizó un meritorio cuarto, por delante de Leclerc y Russell. Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso completaron las nueve primeras posiciones, con Alonso terminando sorprendentemente lejos de Stroll, pero por delante de Hamilton y Antonelli. Una vez finalizadas las simulaciones de clasificación, los equipos dedicaron el resto de la sesión a las tandas largas, por lo que la tabla de tiempos no experimentó más cambios significativos.

Los tiempos de Aston Martin en esta segunda práctica libre confirmaron la mejora del equipo, tras una pretemporada y un arranque de año desastrosos, pero hay que ponerlo todo en contexto. Mañana los 'grandes' van a poner toda la potencia y se van a despegar un poco, dentro de la enorme paridad de la parrilla este año. En este sentido, las dos o tres décimas de McLaren a Verstappen en un giro de poco más de sesenta segundos indican una nítida superioridad, tanto más palmaria cuando se piensa que los viernes McLaren esconde muchísimo.

Tras el Gran Premio de Canadá, en donde se empezaron a vigilar más estrechamente de parte de la FIA los sistemas de enfriamiento de los frenos y su posible injerencia en la temperatura de los neumáticos, McLaren pareció dar un paso atrás y fue un auto más del pelotón de arriba, lo que dio a pensar que los frenos 'sólidos-líquidos' de McLaren podían ser cosa del pasado. Pero en otro de los circuitos con mayor peso de la frenada en el total de la vuelta, como el Red Bull Ring, los naranja papaya han vuelto a mostrar las uñas. ¿Las temperaturas favorecieron este viernes a McLaren y en Canadá a Mercedes (el más sensible en este punto a nivel neumáticos? Ya lo iremos viendo el resto de la fecha.

El piloto argentino Franco Colapinto fue uno de los primeros en salir a la pista al inicio de la segunda sesión de entrenamientos libres, encabezando la salida del Pit-Lane. Colapinto fue el encargado de marcar el primer tiempo de la sesión, registrando un 1′08′′158. Después no tuvo muchas más notas destacadas, aunque lo más importante es que el período de prueba de cinco carreras para evaluar su desempeño, del que se habló inicialmente en Alpine, ha sido superado positivamente, y se da por descontado que el protegido de Briatore estará la próxima fecha e Gran Bretaña e iniciará la última etapa europea del campeonato, tras el parón veraniego boreal.

Franquito declaró: “No fue muy bien. No me sentí muy cómodo, más que nada en curva rápida que es mi fuerte". Sin embargo, resalt{o que, "Con mucha nafta fuimos más rápidos que Pierre en las dos sesiones así que hay que entender el por qué de eso y volver más fuerte mañana.”

Las acciones continuarán este sábado a las 7.30 de nuestro país, con la última práctica libre, alcanzarán su clímax sabatino a las 11, con una Clasificación que en este circuito presentará los menores márgenes de diferencia entre los extremos de la parrilla, y se coronarán el domingo desde las 10 de la Argentina, con la Carrera, transmitida por el equipo Campeones por Continental.