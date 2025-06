"Cuando Milei insulta y levanta el tono de voz es que ya no tiene argumentos para discutir"

"Es lamentable que el Presidente diga barbaridades y ataque a los bonaerenses, con el objetivo de cortarle las obras", explicó Gabirle Katopodis, ministro de infraestructura de la PBA.

27 de Junio de 2025 09:15hs

En el marco del primer acto de campaña que encabeza en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei habló ante militantes y dirigentes de La Libertad Avanza. Sostuvo que el distrito está “injustamente castigado por décadas de desidia y hoy atraviesa un pésimo presente por el pichón de Stalin, Axel Kicillof”.

"Es lamentable que el Presidente diga barbaridades y ataque a los bonaerenses, con el objetivo de cortarle las obras. Cuando uno insulta y levanta el tono de voz ya no tiene argumentos para discutir de forma razonable. No podemos naturalizar esto", remarcó Gabriel Katopodis. "La palabra de Milei ya no genera ni es creible".

En tanto, aseguró que "el Peronismo va a tener una lista de unidad para frentar a Milei".