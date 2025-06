El desgarrador testimonio del papá del juvenil de San Telmo que murió durante una operación

El papá de Camilo Nuin, un futbolista de 18 años de San Telmo, que murió durante una operación de rodilla programada; sostuvo su sospecha por una presunta mala praxis

26 de Junio de 2025 07:53hs

El fútbol argentino quedó conmocionado tras conocerse la triste noticia de que Camilo Nuin, jugador de la reserva de San Telmo, murió durante una operación de rodilla. El papá del joven sostuvo que las sospechas por el momento apuntan a un caso de mala praxis.

“Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”, contó el papá de Camilo.

Y agregó: “Entró a quirófano y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué, no recuerdo las respuesta"