"A eso se suma una interpretación amañada del reglamento del presidente de Diputados que impidió que se resolviera la presidencia de la comisión. Una comisión sin presidente no tiene ninguna efectividad. Una cosa es citar a testigos y otra es hacer invitaciones para que vengan a exponer. Un testigo no puede mentir, no como ayer que un testigo mintió alevosamente y no tiene consecuencias", ejemplificó Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica.

26 de Junio de 2025 14:55hs

