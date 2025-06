Prisión domiciliaria: Casación analizará el 7 de julio el régimen de visitas para Cristina Fernández

Esta decisión se produce tras una apelación presentada por la defensa de la expresidenta, que buscaba revertir la negativa del Tribunal Oral Federal 2 a autorizar reuniones sin una previa autorización formal. Para la defensa de la expresidenta, "la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales", medida que "no registra antecedentes" y cuya finalidad "no es explicada", aducen los abogados.

25 de Junio de 2025 17:59hs

Escuchar

La Cámara Federal de Casación Penal ha fijado una audiencia crucial para el próximo lunes 7 de julio, a partir de las 12 horas, con el objetivo de analizar y definir el régimen de visitas que podrá recibir Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria. Esta decisión se produce tras una apelación presentada por la defensa de la expresidenta, que buscaba revertir la negativa del Tribunal Oral Federal 2 a autorizar reuniones sin una previa autorización formal. La resolución que convoca a esta audiencia fue rubricada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, todos ellos integrantes de la Sala IV de Casación. La convocatoria a la audiencia incluye a los representantes legales de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, así como al fiscal Mario Villar. El propósito central de esta reunión es determinar si la actual titular del Partido Justicialista (PJ) podrá recibir visitas sin restricciones en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente cumple una condena de seis años en el marco de la causa Vialidad. La defensa buscaba la eliminación de la exigencia de un trámite formal que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 habían impuesto para que cualquier persona pudiera reunirse con Cristina Fernández en su residencia. En el documento de apelación, la defensa de Cristina Fernández argumentó que "La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad". Además, calificaron esta exigencia como una "regla de conducta que no registra antecedentes" y cuya finalidad "no es explicada". Según los abogados, esta restricción lesionaría las garantías personales de la exmandataria y, por extensión, las de "millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno", planteando una preocupación más amplia sobre el alcance de estas medidas. Tras la presentación de la apelación, el Tribunal Oral Federal 2 aceptó el recurso y lo remitió a la Cámara de Casación para que se le diera el curso correspondiente. Actualmente, y a la espera de la resolución de Casación, la dos veces jefa de Estado tiene autorización para recibir visitas sin necesidad de una aprobación previa, siempre y cuando estas personas hayan sido incluidas en una lista oficial que sus abogados presentaron oportunamente.