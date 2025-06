El Gobierno eliminó por decreto la jornada no laboral del Día del Trabajador del Estado

El vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó que "el Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación". En 2013, el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional, estableciendo así una jornada de descanso.

25 de Junio de 2025 14:51hs

El Gobierno argentino anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. Desde Casa Rosada, se argumenta que este día representaba un "privilegio" que no está disponible para la mayoría de los trabajadores del ámbito privado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó que "el Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación".

La eliminación de este asueto generó especial atención al ser anunciada a menos de 48 horas de su fecha prevista, el próximo 27 de junio. Esta inmediatez podría traer complicaciones para aquellos trabajadores estatales que ya habían planificado un "fin de semana largo" basándose en la tradición de este día no laborable, que se observaba anualmente.

El origen de esta jornada de descanso para los trabajadores estatales se remonta a 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159. Estos instrumentos buscaban fomentar la negociación colectiva y mejorar las relaciones laborales de los empleados públicos, pidiendo a los Estados Miembros que promovieran el desarrollo de procedimientos para que los representantes de los empleados públicos participaran en la determinación de sus condiciones de empleo.

En Argentina, el Convenio 151 fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013, impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional, estableciendo así una jornada de descanso.