"Un día antes de una audiencia de conciliación, saca una resolución con un traslado mal calculado con una multa por no reincorporar gente. Son personas que nos bloquearon dos meses la planta, no es viable reincorporar trabajadores en los que no confiamos a una planta productora de alimentos. Los despedidos, además, no eran delegados sindicales", argumentó Alejandra Bada Vázquez.

20 de Junio de 2025 17:45hs

Escuchar