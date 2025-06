La Justicia aclaró que Cristina Fernández no tiene prohibido salir al balcón de su departamento

La condición primordial para el ejercicio de este permiso es que la exmandataria se abstenga de generar cualquier tipo de perturbación que afecte la armonía del entorno barrial.

19 de Junio de 2025 16:56hs

La Justicia ha emitido una aclaración respecto a la situación de prisión domiciliaria de Cristina Fernández, confirmando que no tiene prohibido salir al balcón de su residencia. No obstante, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 le ha impartido una advertencia clara: podrá hacer uso de dicho espacio siempre y cuando su comportamiento no altere la tranquilidad y la pacífica convivencia de sus vecinos.

En el escrito oficial, el Tribunal subrayó la importancia del discernimiento en esta cuestión. "En cuanto al comportamiento, se espera el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso resultará una acción inocua y en cual podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario", detallaron las autoridades judiciales, estableciendo un marco de conducta esperado.

En consecuencia, Cristina Fernández tendrá la autorización para acceder al balcón de su departamento, ubicado en el edificio de San José 1111, en el barrio de Constitución. La condición primordial para el ejercicio de este permiso es que la exmandataria se abstenga de generar cualquier tipo de perturbación que afecte la armonía del entorno barrial.

La necesidad de esta clarificación surgió debido a la incertidumbre que existía hasta el miércoles pasado sobre la posibilidad de que Cristina Fernández utilizara el balcón. Ante esta ambigüedad, sus representantes legales presentaron una consulta formal al TOF2. La misma expresidenta se refirió al tema en la plataforma X, señalando la aparente trivialidad de la pregunta, pero enfatizando la importancia de obtener una definición precisa sobre qué conductas estaban o no prohibidas.