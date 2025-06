El Gobierno sube el salario mínimo a $317.800 desde julio

Este monto, que según el Indec cubre el 37% de la Canasta Básica, genera un impacto automático en prestaciones como Desempleo, las becas Progresar y el cálculo del 82% móvil de las jubilaciones.

19 de Junio de 2025 12:59hs

El Gobierno nacional ha oficializado una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estableciendo su valor en $317.800 a partir del 1 de julio. Esta medida, publicada en la Resolución 5/2025 del Boletín Oficial, se implementa dentro de un esquema de incrementos progresivos que se extenderá hasta el mes de agosto. La decisión de avanzar por decreto se tomó ante la falta de consenso en el Consejo del Salario, órgano encargado de discutir estos ajustes.

Este nuevo monto no solo redefine el piso legal para los trabajadores registrados en el país, sino que también genera un impacto directo y automático en los parámetros de referencia de diversas prestaciones sociales. Entre las principales afectadas se encuentran la prestación por desempleo, las becas Progresar y el cálculo del 82% móvil que perciben aquellos jubilados que no accedieron a sus haberes a través de moratorias. Además, influye en las negociaciones paritarias de gremios con menor representación, en la situación de los trabajadores no registrados y en los topes de acceso a distintos programas sociales.

El cronograma de incrementos del SMVM se ha diseñado de forma progresiva, habiendo comenzado en abril y previendo su continuidad hasta el mes de agosto. Los valores mensuales y por hora establecidos para este período son los siguientes: en abril fue de $302.600 ($1.513 por hora); en mayo ascendió a $308.200 ($1.541 por hora); para junio se fijó en $313.400 ($1.567 por hora); a partir de julio alcanzará los mencionados $317.800 ($1.589 por hora); y finalmente, en agosto, el SMVM se establecerá en $322.000 ($1.610 por hora).

A pesar de estas actualizaciones, el valor del salario mínimo continúa mostrando una brecha significativa con respecto a las necesidades básicas. Según datos del INDEC, una familia tipo requirió más de $850.000 en mayo para superar la línea de pobreza, lo que significa que el SMVM cubre apenas el 37% de esa canasta. Esta situación genera que las jubilaciones sin moratoria que aplican al 82% móvil no experimenten aumentos adicionales, ya que el haber mínimo del sistema aún se mantiene por debajo del Salario Mínimo, lo que ha llevado a organizaciones de jubilados a denunciar la insuficiencia de la recomposición.

En este contexto de ajustes, la prestación por desempleo, cuya cuantía se calcula en función del salario mínimo, también se reajustará a partir de julio. El beneficio tiene un tope que oscila entre el 50% y el 100% del SMVM, por lo que los montos se modificarán automáticamente en consonancia con el nuevo valor. Asimismo, la elegibilidad para las becas Progresar se verá redefinida, ya que el acceso a las mismas está limitado a aquellos hogares con un ingreso familiar total inferior a tres veces el salario mínimo, lo que implicará una revisión y actualización de las bases de datos y postulaciones en curso.