Cristina Fernández envió un mensaje a Plaza de Mayo: "Vamos a volver con más fuerza y sabiduría"

18 de Junio de 2025 15:48hs

Una multitud de dirigentes y militantes peronistas se congregó este miércoles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en un masivo acto y movilización en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Ocurre luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad y el Tribunal Oral le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, generando un fuerte apoyo popular hacia la exmandataria. El punto central del acto llegó pasadas las 15:20, cuando, después de entonar el Himno Nacional, la Plaza de Mayo vibró con la reproducción de un mensaje de audio de la propia Cristina Kirchner. "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar ‘vamos a volver’. Hacía muchísimo que no pasaba", expresó la líder peronista, para luego infundir un mensaje de esperanza y optimismo: "Vamos a volver con más fuerza y sabiduría. Los pueblos siempre vuelven". En su intervención, la titular del Partido Justicialista (PJ) pronunció un mensaje profundamente político, cargado de críticas al modelo económico actual. Enfatizó la urgencia de implementar un plan que asegure que "los pibes puedan comer cuatro veces al día" y que "los laburantes lleguen a fin de mes". Con un tono desafiante, cuestionó: "¿Cómo se sostiene un modelo económico que la gente tiene que tarjetear para comprar comida?". Cristina Kirchner también hizo referencia a lo que considera una "persecución" y "proscripción" en su contra. "Pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino", afirmó, aludiendo a la imposibilidad de competir electoralmente, según su interpretación, porque sus adversarios "saben que pierden con ella". Además, se refirió con ironía a la polémica sobre su imposibilidad de salir al balcón de su departamento. "Estoy aquí en San José, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. ¡Qué cachivaches que son!", exclamó la ex Presidenta, generando risas y aplausos en la multitud. Agradeció las muestras de cariño y destacó el coro de "vamos a volver", que, según ella, "revela una voluntad de tener un país con argentinos que comen cuatro veces al día, que tengan computadoras, puedan ir a la escuela, puedan comprar un auto con el esfuerzo de su trabajo. Un país en donde los jubilados tengan remedios". La multitud reunida en la histórica plaza celebró y se emocionó tanto con el discurso como con el acto en general, que buscó revitalizar la mística y la unidad peronista en un momento de complejidad para el partido. Inicialmente, se había previsto una movilización hacia Comodoro Py para protestar contra la "proscripción" de CFK, pero al realizarse la notificación de la condena de forma online el martes, sin requerir el traslado de la expresidenta, los manifestantes optaron por mantener el acto en Plaza de Mayo "en defensa de la democracia". La concentración comenzó temprano, aunque el horario oficial de inicio se pautó para las 14:00 horas, con manifestantes reuniéndose tanto en la plaza como frente al departamento donde Cristina Kirchner cumple su pena. Hubo despliegues similares en Rosario y otras ciudades del país. El Gobierno, por su parte, implementó controles en los accesos a la capital y la Policía de CABA estableció un tercer anillo de seguridad en los alrededores de la Plaza de Mayo. Si bien se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la Avenida 9 de Julio para liberar el tránsito, no se reportaron incidentes mayores.