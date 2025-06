Amenaza de bomba en el Tren Roca cuando la gente se movilizaba hacia el acto de Cristina Fernández

Llegó a través de una llamada al 911, en la que un hombre que se identificó como "Brian" anunció: "La tragedia de Once va a ser un poroto".

18 de Junio de 2025 18:20hs

Una amenaza de bomba generó gran alarma entre los trabajadores y usuarios del tren Roca este miércoles al mediodía, coincidiendo con la movilización kirchnerista en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández. La advertencia llegó a través de una llamada al 911, en la que un hombre que se identificó como "Brian" anunció: "La tragedia de Once va a ser un poroto", haciendo alusión a la devastadora tragedia ferroviaria ocurrida en 2012.

La llamada, recibida por la Central de Atención Telefónica de Emergencias del 911 a las 13:56 horas, fue catalogada como "grave" por Trenes Argentinos. El individuo, que afirmó representar al "Movimiento Obrero", aseguró haber colocado 17 "dispositivos" en los andenes de cuatro importantes estaciones de la línea Roca: la cabecera Constitución, Lanús, Lomas de Zamora y Temperley. Ante la pregunta del teleoperador, el amenazante sujeto respondió que estos aparatos "harían descarrilar las formaciones" y recomendó enfáticamente cortar el tránsito de trenes.

Inmediatamente, se activó el protocolo de seguridad. Personal de la División Roca de la Policía Federal se desplegó en los andenes de las cuatro estaciones afectadas. A pesar de la gravedad de la amenaza, los servicios del tren Roca se mantuvieron en funcionamiento mientras se desarrollaban los operativos de revisión y seguridad, buscando minimizar la interrupción para los miles de usuarios. Paralelamente, el Juzgado Federal de turno inició una investigación para dar con el origen y el autor de la llamada, quien podría enfrentar una pena de entre dos y seis años de prisión por el delito de infundir temor público.

Esta no es la primera vez que la línea Roca se ve afectada por una situación de esta índole. Hace exactamente una semana, un día después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a la expresidenta, se registró otra amenaza de bomba en la misma línea. En aquella ocasión, el autor del llamado había manifestado: "Se van a explotar ambos andenes, si no liberan a Cristina", evidenciando un patrón de amenazas ligadas a la situación judicial de la ex Presidenta.

Ante estos recurrentes episodios, desde el Gobierno nacional han manifestado una postura firme. Las autoridades han asegurado que "no se permitirá este tipo de amenazas graves y extorsivas", y que el Ejecutivo "realizará las acciones necesarias para que el culpable cumpla con las consecuencias y estos hechos no se reiteren"