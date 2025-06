Murió Brian Wilson, líder de The Beach Boys y uno de los músicos más influyentes de la historia del rock

Padecía demencia, y estaba bajo tutela desde 2024. La influencia vocal del grupo en The Beatles es palmaria (aunque no única), y su disco 'Pet Sounds' sigue siendo uno de los más inspirados y renovadores de la historia del pop.

11 de Junio de 2025 15:22hs

Brian Wilson, el icónico líder, músico y compositor de The Beach Boys, falleció a los 82 años, pocos días antes de lo que hubiera sido su cumpleaños. La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales, donde expresaron su profundo dolor por la pérdida del genio creativo que dejó una huella imborrable en la música popular.

Desde hace tiempo, Wilson padecía demencia, una condición de salud mental que lo había llevado a estar bajo tutela a mediados de 2024. Su familia había tomado esta decisión tras una cuidadosa consideración y consulta con Brian, sus siete hijos, su cuidadora Gloria Ramos y sus médicos. La intención era asegurar que no hubiera grandes cambios en su hogar y que él, junto a los hijos que vivían con él, recibieran los cuidados necesarios en un ambiente familiar y estable.

En su comunicado, la familia no especificó la causa de la muerte, pero reiteraron la importancia de respetar su privacidad en este momento de duelo. A pesar de su condición de salud, sus allegados destacaron que Brian pudo seguir disfrutando de su familia y amigos, y continuar trabajando en proyectos musicales, así como participar en cualquier actividad que eligiera, lo que habla de su espíritu resiliente y su amor por la música.

Brian Wilson es recordado como uno de los músicos más innovadores de la década de 1960. Su genio compositivo y su enfoque arriesgado en el estudio lo llevaron a ser admirado por figuras de la talla de Paul McCartney, quien quedó maravillado con obras como "God Only Knows". Wilson se erigió como un rival creativo para The Beatles, llevando la música popular a nuevas alturas con su visión vanguardista.

The Beach Boys, bajo la dirección de Wilson, se consolidó como una de las bandas más famosas e influyentes en la historia del rock. Se distinguieron por sus intrincadas armonías vocales y los sofisticados arreglos orquestales, elementos que eran el sello distintivo de su principal compositor. El grupo fue pionero en el trabajo de estudio, experimentando con nuevas técnicas de grabación que influirían a generaciones de artistas.

Su obra maestra, "Pet Sounds", lanzado en 1966, es considerado uno de los discos más importantes de la historia de la música. Este álbum no solo cambió el panorama de la música popular para siempre, sino que también desafió y marcó la carrera de sus contemporáneos y principales competidores, The Beatles, demostrando la capacidad de Wilson para innovar y trascender los límites artísticos de su tiempo.