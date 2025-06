"Tincho" Ascúa: “Milei si tenés huevos competí en las urnas con Cristina"

Junto a Cristina Fernández de Kirchner, el candidato opositor a Valdés lanzó su candidatura a la gobernación de Corrientes.

9 de Junio de 2025 08:59hs

“Desde acá empieza la recuperación de la esperanza y de los derechos de todos los argentinos: basta Milei”, manifestó Tincho Ascúa durante el acto que encabezó junto a la Presidenta del Partido Justicialista en la ciudad de Paso de los Libres ante un marco multitudinario.

“Cuando seas gobernador, necesitamos construir un proyecto político colectivo”, dijo Cristina Kirchner al dirigirse a Ascúa tras subrayar que “nadie se salva solo”.

“Vinieron los que dijeron que somos deshonestos, pero desde que están los "honestos" la gente vive cada vez peor”, expresó la exmandataria.



Y puso de manifiesto numerosos fundamentos para lograr “cambiar Corrientes”, donde dijo: “No está bueno que en una provincia se lleven un pibe”.



“Creo que acá en Corrientes tenemos una magnífica oportunidad. No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe. No está bueno todo lo que vimos en televisión para ocultar lo inocultable: se llevaron un pibe. Y tenemos todos los correntinos y correntinas intentar construir una Corrientes mejor, que los contenga, que los cuide. La gente necesita que la cuiden, no que la maltraten”, sostuvo la Presidenta del PJ.



Tincho a su vez, desafió a Milei, a enfrentar en las urnas a Cristina Kirchner. Milei si tenés huevos competí en las urnas con Cristina, que te vamos a ganar y meter la motosierra en el culo”, precisó.

Y la expresidenta de la Nación completó al indicar; “Si tan terminada y acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”



El acto fue iniciado con las palabras del candidato a intendente de Paso de los Libres, Miguel Arias, y contó además con una expresión de los partidos aliados peronismo con el referente provincial del Frente Renovador y diputado provincial Germán Braillard Poccard como encargado de brindar un mensaje.

En tanto que previo a las palabras de Tincho Ascúa se dirigió al público la presidenta del Partido Justicialista correntino, Ana Almirón.