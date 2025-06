Jaldo intervino la Intendencia de Alberdi, luego de polémicas filtraciones telefónicas

La situación involucra al intendente, Luis “Pato” Campos, y a un empresario conocido como Roque “Chipi” Giménez. Hablan de múltiples delitos, desde presuntos vínculos con el narcotráfico y la venta de menores hasta un robo millonario.

9 de Junio de 2025 15:22hs

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, intervino el municipio de Juan Bautista Alberdi y convocó a elecciones municipales. Esta decisión se tomó luego de la difusión de un comprometedor audio que involucra al intendente, Luis “Pato” Campos, y a un empresario conocido como Roque “Chipi” Giménez. La conversación, filtrada en las últimas horas, los exhibe hablando de múltiples delitos, desde presuntos vínculos con el narcotráfico y la venta de menores, hasta un robo millonario.

En uno de los pasajes del audio, Giménez afirmó: “Juan Lescano hace la de él, a mí me controlan. José Roldán vende menores de edad, drogas, falopa. Yo los llevo ahora a la Justicia Federal con toda la documentación”. Los nombres mencionados por Giménez ya están siendo investigados por la Justicia debido a la gravedad de los delitos. Las acusaciones del hombre de 39 años no terminaron ahí; luego le hizo un pedido directo al intendente: “Yo quiero que vos te bajes de la intendencia y me dejes ser intendente a mí”.

Giménez añadió: “Me extraña Luis de vos, que no tenés las bolas para gobernar. Vos tenés que ser Al Capone, por eso no te respetan ‘rey’”. La escueta respuesta del intendente Campos, quien estaba siendo grabado sin saberlo, fue: “Este chango es mal llevado, lo otro vos los podés, como vos decís, manejar”. En otra parte del audio, Giménez sentenció: “Yo siempre voy a respetar tu palabra, ayer me tocó gente que dice que Luisito está metiéndose merca todo el día en la oficina”. Una sección del audio concluye con la frase: “Toda la gente está pidiendo mano dura, el pueblo responde a la mano dura”, en la que también se habla de un robo millonario.

A raíz de la difusión de esta conversación, el gobernador Jaldo tomó la decisión de intervenir la municipalidad este lunes. Guillermo Norry asumió esa misma mañana como interventor del municipio de Alberdi. El gobernador estableció las elecciones legislativas de octubre como fecha para realizar los comicios municipales, permitiendo así que los vecinos elijan a sus nuevas autoridades en un corto plazo.

En paralelo, la investigación judicial avanza. Gendarmería allanó el domicilio del intendente y también el de Roque Giménez, a quien aún no lograron localizar. Se allanaron varias propiedades que aparentemente pertenecen a la familia de Giménez, quien, según medios locales, tendría domicilio en San Miguel de Tucumán. "Chipi" es un nombre conocido en Alberdi por su rol como contratista de obras públicas; su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal para vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. La fiscal Mónica García Detarga y el fiscal de narcomenudeo, José San Juan, investigan también a los funcionarios municipales del equipo de Luis Campos.