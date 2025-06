"Están destruyendo los caminos vecinales. Llega un punto en que no se puede pasar más y no pueden ir los chicos a la escuela, la gente no se puede atender y los camiones tienen que pasar para levantar la siembra", relató Liliana Elizondo, productora tambera de Iturriaga, provincia de Buenos Aires.

7 de Junio de 2025 07:20hs

Escuchar