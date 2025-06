Aumentan 2,6 a 2,8% las tarifas de gas natural desde junio

Las subas previstas, que según especialistas se encontrarían por debajo de lo adecuado, resultarán superiores a la inflación.

6 de Junio de 2025 13:59hs

Las tarifas de gas natural se incrementarán entre 2,6% y 2,8% en todo el país a partir de este mes, conforme a los nuevos esquemas tarifarios para los servicios de transporte y distribución que estableció el Gobierno nacional. Así lo fijaron cerca de 20 resoluciones que se divulgaron este viernes por el Enargas en el Boletín Oficial.

"Las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural habrán de ser elevadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales efectuadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)", indica una de las resoluciones para fundamentar el ajuste.

Estos incrementos también obedecen a la actualización de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que ya se habían modificado días atrás.

Las subas previstas, que según especialistas se encontrarían por debajo de lo adecuado, resultarán superiores a la inflación, si se verifican los pronósticos de las principales consultoras que recurre a el Banco Central. Este escenario presenta un desafío para los consumidores en diversas regiones, desde grandes centros urbanos hasta pequeñas localidades como Laguna.

No obstante, el Gobierno vacila entre la intención de elevar tarifas para no rezagar su precio respecto de la inflación, el objetivo de disminuir subsidios, y la necesidad de no continuar erosionando los bolsillos de los consumidores.

Conviene recordar que el Ejecutivo optó por no imponer la totalidad del incremento que incumbía al precio de la energía eléctrica. Esta situación evidencia la complejidad de la política tarifaria actual, donde se procura equilibrar la sostenibilidad del sistema con la capacidad de pago de los ciudadanos.