Los humanos tenían sofisticados sistemas de navegación y pescaban tiburones hace 35.000 años

Mindoro y las islas filipinas cercanas formaban parte de una extensa red marítima activa durante la Edad de Piedra. Facilitó el intercambio cultural y tecnológico entre las primeras poblaciones humanas del sudeste asiático insular a lo largo de milenios.

5 de Junio de 2025 16:05hs

Una investigación arqueológica de 15 años, liderada por científicos de la Universidad Ateneo de Manila y colaboradores internacionales, ha revelado el papel fundamental del archipiélago filipino en el antiguo sudeste asiático marítimo. Este estudio ha desenterrado una historia de migración humana efectiva, innovación tecnológica avanzada y relaciones interculturales a distancia, que se remonta a más de 35.000 años, redefiniendo nuestra comprensión de los inicios de la historia humana en la región.

La última publicación de los investigadores presenta una vasta cantidad de datos y materiales del Proyecto de Arqueología de Mindoro. Entre ellos, se encuentran algunas de las evidencias más antiguas de la presencia de Homo sapiens en el archipiélago filipino, específicamente en Mindoro Occidental, en la isla de Ilin, San José y Santa Teresa, Magsaysay. Dada la geografía de Mindoro, que nunca estuvo conectada al continente asiático ni por puentes terrestres ni por capas de hielo, las travesías marítimas fueron siempre necesarias, lo que probablemente impulsó el desarrollo de sofisticadas tecnologías de navegación y supervivencia.

Una variedad de hallazgos en Mindoro, incluyendo restos humanos, huesos de animales, conchas y herramientas de piedra, hueso y concha, demuestran la exitosa adaptación de los primeros habitantes a los recursos terrestres y marinos. Hace más de 30.000 años, ya poseían capacidades marineras y habilidades pesqueras específicas, como la captura de bonitos y tiburones en mar abierto, y establecían conexiones con islas y poblaciones distantes en la vasta región marítima de Wallacea.

Destaca el uso innovador de conchas como materia prima para herramientas desde hace más de 30.000 años. Esto culminó en la fabricación de azuelas a partir de conchas de almejas gigantes (Tridacna), datadas entre 7.000 y 9.000 años, que sorprendentemente se asemejan a otras encontradas en el sudeste asiático insular y hasta la isla Manus en Papúa Nueva Guinea, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Además, se descubrió en la isla de Ilin una tumba humana de unos 5.000 años, con el cuerpo en posición fetal cubierto con losas de piedra caliza, evidenciando influencias ideológicas y complejidad social compartidas en una vasta área.

Los yacimientos arqueológicos de Mindoro han revelado la presencia de habitantes culturalmente sofisticados, quienes se adaptaron conductual y tecnológicamente a los entornos costeros y marinos. Estos descubrimientos, en conjunto, sugieren que Mindoro y las islas Filipinas cercanas formaban parte de una extensa red marítima activa durante la Edad de Piedra. Esta red facilitó el intercambio cultural y tecnológico entre las primeras poblaciones humanas del sudeste asiático insular a lo largo de milenios.

Al documentar la ocupación humana durante un largo período, junto con el surgimiento de avanzadas estrategias de subsistencia y tecnologías marítimas, el Proyecto de Arqueología de Mindoro no solo llena vacíos críticos en el registro prehistórico de Filipinas. También redefine la importancia de la región en la narrativa más amplia de la migración y adaptación humana en las islas del sudeste asiático. Los hallazgos se publicaron en la revista Archaeological Research in Asia: Chronology and ecology of early islanders in the Philippines: The Mindoro Archaeology Project.