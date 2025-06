"En el sector metalúrgico muchos no pueden competir y cierran. Argentina en dólares es muy cara. Falta mucho, porque los impuestos no bajan", aseguró el presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien remarcó que esta realidad implica no sólo a las Pymes, "muchas empresas grandes pierden dinero al exportar".

5 de Junio de 2025 17:58hs

