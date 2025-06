Scaloni advierte: no está garantizada la presencia de Messi contra Chile

Además, Lautaro Martínez tendrá descanso tras la final de la Champions League, y Lo Celso sufre una molestia y no estará en ninguno de los dos partidos de las Eliminatorias. Emiliano Buendía fue convocado en su reemplazo.

4 de Junio de 2025 13:41hs

La Selección Argentina visitará a Chile mañana, desde las 22 horas, por la fecha 15 de las Eliminatorias. Lionel Messi volvió a ser convocado tras perderse la doble fecha de marzo por molestias físicas. Se espera que sume minutos con la camiseta "albiceleste". Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni advirtió que su presencia en el partido de mañana no está garantizada.

En la conferencia de prensa tras el último entrenamiento en Ezeiza, Scaloni aseguró haber conversado con Messi y seguir en contacto. "En realidad para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no", afirmó el santafesino. Agregó que necesita hablar con el jugador. Él conoce su estado físico. Han dialogado sobre muchos temas, pero aún no sobre este particular. El entrenador señaló que, en principio, Messi está en condiciones de jugar. Viene de un buen partido el sábado pasado. La decisión final se tomará próximamente.

Scaloni confirmó dos nuevas bajas para la Selección Argentina. Lautaro Martínez viajará con el equipo a Chile, pero no jugará. Se había decidido que el delantero de Inter se tome estos días después de la final de la Champions. Giovani Lo Celso, quien llegó al país con una molestia física, tampoco estará disponible. Scaloni sentenció que "seguramente no esté en ninguno de los dos partidos". Para reemplazarlo, se convocó a Emiliano Buendía.

Las ausencias de Martínez y Lo Celso se suman a otras bajas importantes. Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González están suspendidos. Alexis Mac Allister fue desafectado por lesión. Scaloni explicó sobre Mac Allister: "Alexis estaba en la lista, pero decidimos no arriesgarlo". Considera esta situación una oportunidad para los jugadores que puedan participar.

El director técnico reconoció que varios jugadores que no suelen tener tantos minutos serán titulares. No reveló ningún nombre. "Van a haber muchas bajas, sobre todo en el mediocampo", apuntó. El equipo se definirá después del entrenamiento de pelota parada. Se dará la oportunidad de jugar a algún joven que no ha tenido mucha participación.